LG, gli schermi OLED trasparenti diventeranno porte scorrevoli

Secondo quanto riportato da The Elec, LG ha annunciato che collaborerà con Assa Abloy su alcune porte automatiche che utilizzeranno dei pannelli OLED trasparenti. Si tratta di una partnership molto importante, soprattutto in ambito pubblicitario.

L'utilizzo di schermi OLED trasparenti da 55 pollici sulle porte automatiche potrebbe permettere ai gestori di centri commerciali e negozi di utilizzare questo spazio per vendere pubblicità, ma anche per mostrare messaggi ed informazioni sugli edifici. La scelta è ricaduta sui pannelli OLED trasparenti in quanto non richiedono una retroilluminazione come i display a cristalli liquidi, ma come osservato dalla stessa LG, offre anche un'elevata trasmissione della luce.

La scelta di Assa Abloy non è casuale. Si tratta infatti di una società svedese specializzata nella produzione di orte, serrature meccaniche e digitali e porte automatiche. Il marchio è molto famoso in ambito business: basti pensare che le sue porte automatiche sono presenti negli aeroporti di Londra, Spagna ed anche in Corea del Sud.

Non sappiamo quando saranno tangibili i frutti di questo progetto, ma come sempre fateci sapere tramite la sezione commenti cosa ne pensate di questa interessante iniziativa.