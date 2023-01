LG, lo schermo del futuro si piega a 360° e non ha segni interni: presentazione al CES

Il CES 2023 è ormai alle porte, perciò non stupisce che le Big Tech stiano preparando i loro grandi annunci per il nuovo anno. Dopo avervi presentato la gamma di TV OLED del 2023 di LG, il produttore sudcoreano ha oggi mostrato le sue novità nel campo della tecnologia per i display, tra cui figurano diversi pannelli pieghevoli.

Nello specifico, LG ha spiegato che, durante il CES 2023, presenterà un display OLED pieghevole da 17", pensato ovviamente non tanto per smartphone e tablet, ma più per laptop. La particolarità maggiore dello schermo, al di là delle sue generose dimensioni, è il fatto che esso non abbia alcuna piegatura visibile. Inoltre, esso può essere piegato a metà o aperto, raggiungendo delle dimensioni tali da farne una sorta di "monitor pieghevole portatile". Per di più, il prodotto è compatibile con uno stilo, un po' come già succedere per la linea Galaxy Z Fold di smartphone pieghevoli di Samsung.

Spostandoci sul lato telefonia, invece, la novità principale di LG è uno schermo OLED da 8" che si piega a 360°. LG ha spiegato che il display può cioè piegarsi sia verso l'esterno che verso l'interno, con un meccanismo che, di nuovo, previene la formazione di piegature visibili, garantendo una longevità impressionante al pannello, pari a più di 200.000 piegamenti complessivi in qualsiasi direzione.

Sembra dunque che, in futuro, la strategia di LG si concentrerà principalmente su schermi pieghevoli privi di segni centrali, che potrebbero permettere il successo commerciale degli smartphone foldable previsto dagli analisti per i prossimi anni. Sfortunatamente, però, resta da capire quale sarà l'effettiva disponibilità degli schermi creaseless della compagnia, e soprattutto quale sarà il loro costo per le aziende che vorranno utilizzarli sui propri prodotti.

Infine, LG sta anche lavorando ai suoi nuovi pannelli OLED di dimensioni medio-piccole, che potrebbero trovare impiego soprattutto nel settore dell'automotive. In questo caso, l'azienda spera di implementare a breve le tecnologie P-OLED e LTPS LCD (o Low-Temperature Polycrystalline Silicon LCD), insieme al sistema Thin Actuator Sound Solution, pensato appositamente per l'infotainment sulle automobili.