LG: sconti sulle TV OLED in occasione del Black Friday

I TV OLED di LG sono attualmente tra i migliori del mercato, ma sono anche estremamente costosi. Tuttavia, per coloro che hanno intenzione di acquistarlo, in soccorso arriva il Black Friday, che riguarderà anche i televisori.

LG infatti ha annunciato che attraverso i vari rivenditori del nostro paese potranno essere acquistati, tra il 19 Novembre ed il 27 dello stesso mese, molti TV a prezzi scontati.

I modelli B7A da 55 e 65 pollici, ad esempio, da Euronics costano 1.980 Euro contro i 2.499 Euro di listino per il modello più piccolo. Nelle promozioni rientrano anche i modelli delle gamme B7, C7 ed E7, oltre al G7 che rappresenta la fascia alta e da parete e gli LG W7, che saranno scontati.

Per tutte le informazioni del caso, però, vi rinviamo alla pagina ufficiale presente sul sito web del produttore, raggiungibile attraverso questo indirizzo. Basterà cliccare sul pulsante “dove acquistare” per accedere alle varie offerte. In alcuni casi però sono disponibili fino ad esaurimento scorte.