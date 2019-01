LG: lo smartphone diventa pieghevole con un display secondario da agganciare?

Appare ormai chiaro che il trend del 2019 per il mercato degli smartphone sia rappresentato dai dispositivi pieghevoli. Alla lista dei produttori che dovrebbero lanciare un mobile device di questo tipo, potrebbe esserci anche LG. Quest'oggi sono emerse le prime indiscrezioni sul suo funzionamento.

Secondo i media coreani, LG per il nuovo smartphone top di gamma G8 ThinQ avrebbe pensato ad un sistema studiato ad hoc per differenziarlo dalla concorrenza.

L'approccio prevede l'utilizzo di uno schermo secondario che gli utenti potranno agganciare al primario. Questo probabilmente sarà venduto separatamente come opzione aggiuntiva ed opzionale, il tutto riprendendo quanto fatto da Sony con il Tablet P e ZTE con l'Axon M nel 2017.

I due schermi, insieme, potrebbero formarne uno solo da 7 pollici, per venire incontro alle esigenze degli utenti che desiderano una diagonale più ampia per la visualizzazione di contenuti, filmati e navigare in internet.

Le incognite intorno a questo approccio restano tante: bisogna innanzitutto capire quale sarà il prezzo dello schermo aggiuntivo, ma anche se sarà incluso nella confezione o meno. In molti hanno ipotizzato di no, proprio per la natura opzionale dell'accessorio, ma non sono da escludere sorprese.

La presentazione ufficiale potrebbe avvenire già nel corso del prossimo mese in occasione del Mobile World Congress di Barcellona.