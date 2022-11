LG svela monitor UltraGear OLED QHD a 240Hz: arriverà nel 2023

Il lancio in Italia di nuovi monitor LG UltraGear trova un seguito a livello internazionale con l’annuncio del monitor da gaming LG UltraGear OLED 27GR95QE-B, dal prezzo consigliato alquanto elevato ma dalle specifiche tecniche decisamente interessanti, pensate per chi ama il gaming 2K con pannelli di fascia alta.

Il monitor in questione, infatti, si presenta con una diagonale da 27 pollici, risoluzione pari a 2560 × 1440 pixel e frequenza di aggiornamento massima di 240Hz; in altre parole, la combinazione ideale di alta qualità visiva e fluidità. Questo pannello ha peraltro la certificazione HDR10 e supporta le tecnologie AMD FreeSync Premium o NVIDIA G-Sync per il refresh rate variabile.

Lato connettività va ancora chiarita la versione dei connettori HDMI e DisplayPort supportati, e nella scheda tecnica al momento manca anche il consumo energetico del monitor LG UltraGear OLED 27GR95QE-B nei momenti di alta attività. Se non altro, questo è ufficialmente il primo monitor LG 1440p OLED a 240Hz.

Il prezzo è per un numero di giocatori limitato, costando 999 dollari; manca ancora il costo in euro, ma ci aspettiamo una cifra simile per competere con prodotti rivali della stessa tipologia. La commercializzazione, infine, partirà nel primo trimestre del 2023.

Pochi giorni addietro, invece, ASUS ha svelato i monitor Swift OLED da 42 e 48 pollici.