LG svela nuove soundbar 2023, tra nuove funzionalità e integrazione con LG serie C

A quasi due mesi dall’annuncio dello smart monitor LG 32SQ780S, modello 4K da 32 pollici concepito per fungere sia da monitor, sia da smart TV, la società sudcoreana svela la nuova linea di soundbar per il 2023 e conferma l’imminente arrivo di un aggiornamento firmware per i modelli dell’anno corrente.

Come ripreso da FlatPanelsHD, la futura gamma di barre sonore è composta da tre modelli: SC95 a 3.1.3 canali per TV OLED serie C; S77S a 3.1.3 canali; e SE6S a 3.0 canali dal design compatto. Nel caso specifico del modello LG SC95 si parla di una soundbar concepita appositamente per essere abbinata ai televisori OLED C2 e C3 di ultima generazione del medesimo marchio, grazie a una staffa che si collega direttamente al retro dello smart TV. Così facendo, la soundbar appare esteticamente integrata al televisore e non come una sua estensione.

Lato funzionalità sappiamo che arriveranno Wow Orchestra, la quale consente alla soundbar di riprodurre l’audio di più contenuti multimediali in sincronia, e il passthrough per collegare una console di gioco direttamente all'ingresso HDMI della soundbar. Inoltre, è confermato il supporto agli standard Dolby Atmos e DTS:X, così come ai formati audio Dolby e DTS meno avanzati e, solo in alcuni modelli, al certificato IMAX Enhanced. Infine, si segnala la compatibilità con il dongle opzionale Wowcast.

La società, in occasione della presentazione internazionale, ha affermato quanto segue: “Le soundbar 2023 offrono una riproduzione del suono accurata e una maggiore chiarezza per un'esperienza home cinema più completa con la tecnologia Triple Sound di LG, che include il primo diffusore Triple Up-Firing al mondo. Novità di quest'anno, la tecnologia Triple Level Spatial Sound utilizza l'analisi dei canali eseguita da un motore 3D basato su HRTF per aggiungere uno strato intermedio virtuale. Il risultato è un suono incredibilmente realistico con un convincente senso dello spazio che mette gli ascoltatori al centro di un ambiente audio coinvolgente”.

Queste tre soundbar LG del 2023 verranno lanciate entro fine anno in più mercati, ma i prezzi non sono ancora noti.

In chiusura, ecco a voi il nuovo monitor LG UltraFine.