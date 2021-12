LG svela le proposte tech per Natale: TV OLED, monitor, PC e cuffie

In vista del Natale, LG ha presentato le proposte tech per le festività. Il catalogo è composto, ovviamente, da TV OLED, ma anche cuffie, monitor ed altri prodotti d'elettronica ed informatica. Vediamo di cosa si tratta.

Partiamo con l'LG OLED C1 (qui trovate la nostra recensione del TV LG C1 2021) da 48 pollici, che viene venduto al prezzo di listino di 1.799 Euro, ed è descritto come "la soluzione ideale per coloro che sono amanti dell’intrattenimento, del gaming e che desiderano sperimentare un’esperienza di visione di alto livello".

Sempre restando in questo ambito, vengono citati anche i monitor LG UltraGear GP850 da 27 pollici e 32 pollici, in vendita rispettivamente a 499 e 769 Euro. LG osserva che si tratta di monitor "sia per i gamer occasionali che per i professionisti", che rappresentano "il regalo perfetto per ottenere il massimo dai giochi più recenti".

Tra i PC, invece, si parla dell'LG Gram 16" della serie Z90P con processore Intel Core di undicesima generazione, 8 o 16GB di RAM LPDRR4x che offre una velocità del 33% superiore ai precedenti modelli. In questo caso il prezzo di listino è di 1799 euro ed è descritto come il "regalo perfetto per chi cerca un dispositivo da portare sempre con se".

Infine, citiamo le LG Tone Free FP9, le cuffie senza fili con funzionalità 3D Sound Stage dotate di una custodia di ricarica con tecnologia UVnano che riduce i batteri sul tessuto dell'altoparlante e sono disponibile a 198,99 Euro.