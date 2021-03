LG svela la roadmap degli aggiornamenti ad Android 11 per i suoi smartphone

LG al momento sembrerebbe essere nel pieno di un periodo di crisi, il quale potrebbe causare un abbandono dello smartphone LG Rollable, ma ciò non ferma gli sviluppatori interni che, nelle ultime ore, hanno permesso all’azienda di rilasciare una roadmap degli aggiornamenti ad Android 11 per i suoi smartphone.

L’annuncio è apparso nel sito ufficiale del brand coreano che, finora, ha rilasciato l’update all’ultima versione del sistema operativo del robottino verde solo a LG Velvet 5G in Corea e ad alcune versioni di V60 negli Stati Uniti. In Europa, però, fino a oggi non è stato lanciato nessun segnale rassicurante, o meglio proprio nessun segnale.

Fortunatamente, come potete vedere anche dall’immagine in calce all’articolo, ora abbiamo un’idea di quando i dispositivi mobili firmati LG riceveranno l’aggiornamento anche in Europa: il primo sarà il top di gamma Velvet, che dovrebbe ottenerlo verso aprile 2021, al quale poi seguirà il G8X entro la fine di giugno. Velvet 4G e G8S saranno i successivi, mentre Wing, K52 e K42 dovranno attendere addirittura fino al quarto trimestre del 2021, quando dovrebbe uscire Android 12.

Sono esclusi dunque tutti gli altri telefoni LG, purtroppo. Questo non è certo un segnale rassicurante da parte della società asiatica, che a gennaio sembrava prossima alla vendita della divisione smartphone a una società vietnamita.

In altri ambiti, però, le cose sembrerebbero andare meglio: lato display e televisori, infatti, LG ha annunciato recentemente la nuova pellicola LED Film Transparent con trasparenza al 53% e grande versatilità, specialmente per negozi e lavori in ambito retail-commerciale.