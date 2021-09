LG svela nuova tecnologia per i display pieghevoli: potrebbe rivoluzionare il mercato

Il successo di Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 ha dimostrato che il futuro è pieghevole. Gli smartphone foldable sono certamente destinati a diventare i top di gamma del momento, ma ci sono ancora produttori che cercano di scoprire nuovi tipi di display pieghevoli: tra questi c’è LG con la sua nuova tecnologia “Real Folding Window”.

L’annuncio è giunto direttamente tramite i canali di LG Chem che, con un comunicato stampa, ha rivelato questo nuovo materiale capace di migliorare la resistenza degli schermi flessibili riducendo di molto la formazione della piega. Tutto questo sarebbe possibile grazie al particolare rivestimento in polietilene tereftalato (PET) che permette al pannello di offrire una durezza pari a quella del vetro temperato, restando però più sottile e flessibile come la plastica.

Un portavoce di LG Chem ha dichiarato quanto segue: “A differenza delle pellicole in poliimmide esistenti e dei materiali in vetro temperato, la copertura con le nuove tecnologie di rivestimento di LG Chem massimizzerà la flessibilità, fornendo anche soluzioni ottimizzate per i telefoni pieghevoli, tra cui miglioramenti a problemi come le pieghe nella cerniera dello schermo”.

Real Folding Window garantisce inoltre una durata notevole, dato che nella fase di test LG Chem è riuscita a piegare un pannello per ben 200.000 volte. L’azienda ha però avvertito che raggiungerà le capacità di produzione di massa solo entro il 2022 e le vendite su larga scala inizieranno dal 2023; in altre parole, questa nuova tecnologia dovrebbe arrivare su smartphone e anche tablet e computer portatili soltanto tra almeno due anni.

A proposito di computer portatili pieghevoli, Samsung sembra essere al lavoro sul laptop Galaxy Book Fold 17.