LG svela TV OLED pieghevole da 42 pollici: da piatto diventa curvo e viceversa!

Sono passati appena due giorni dalla presentazione del TV LG OLED più grande al mondo e il marchio sudcoreano non sembra avere intenzione di fermarsi. Ecco a voi LG OLED Flex LX3, TV OLED da 42 pollici che si trasforma in una TV curva (900R) quando si desidera per utilizzarlo in ogni maniera possibile.

Questo display pieghevole da 42 pollici è pensato appositamente per i videogiocatori, ma la natura ibrida consente anche la visione di trasmissioni televisive e contenuti in streaming nel formato tradizionale piatto senza problemi. Tutto ciò che basterà fare per cambiare il formato sarà premere un pulsante dedicato sul telecomando della TV: ci sono due preimpostazioni, ma gli utenti possono anche regolare la curva con incrementi del 5% per un totale di 20 livelli differenti.

Non manca ovviamente un supporto regolabile in altezza per inclinare il televisore verso il giocatore o lontano da esso, e troviamo anche opzioni per ridurre la diagonale da 42 a 32 o 27 pollici per giocare a determinati titoli non alla risoluzione massima. I giocatori possono anche utilizzare la modalità Multi View di LG per visualizzare i contenuti da due diverse fonti contemporaneamente: ad esempio, sarà possibile seguire lo streamer preferito mentre si gioca a qualche titolo particolarmente rilassante o adatto al multitasking.

L'LX3 supporta i giochi Dolby Vision a 4K 120Hz, HDMI 2.1 con frequenza di aggiornamento variabile (VRR) e la modalità a bassa latenza automatica (ALLM), e non mancano le tecnologie G-Sync di Nvidia e FreeSync di AMD.

Al momento LG non ha diffuso i prezzi, tantomeno una data di rilascio. Sarà necessario aspettare l’IFA 2022 in Germania, che si aprirà questa settimana, per scoprire eventualmente maggiori dettagli e vederlo in attività dal vivo.

Ricordiamo, infine, che una settimana fa anche Corsair ha lanciato un monitor OLED flessibile. Che si tratti del nuovo trend del mercato?