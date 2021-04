LG svela la gamma di soundbar 2021 con Dolby Atmos, DTS:X ed IA

LG annuncia oggi il via alla commercializzazione della gamma di Soundbar 2021, caratterizzate da una serie di funzioni interessanti tra cui l'AI Sound Pro, ma anche il supporto Dolby Atmos e DTS:X.

L'intera lineup è compatibile con numerosi assistenti vocali, tra cui Google Assistant, Amazon Alexa e Siri di Apple, a cui si aggiunge il supporto ad AirPlay 2 che permette di controllare, riprodurre e condividere la propria musica direttamente da iPhone, iPad o Mac.

Tra le novità segnaliamo anche la tecnologia Meridian Horizon, frutto di una partnership tra LG e Meridian Audio, che permette di trasformare i contenuti stereo a due canali in un audio immersivo multicanale in grado di offrire un'esperienza di ascolto immersiva indipendentemente dalla collocazione della soundbar.

Come dicevamo poco sopra, i nuovi modelli supportano il Dolby Atmos ed il DTS:X, per un audio dinamico e tridimensionale. A questo si aggiunge anche la compatibilità Dolby Vision tramite un canale 4K pass-throiugh. Le soundbar combinano anche i canali up firing frontali a canali up firing posteriori wireless, in modo tale da offrire agli utenti un suono ricco e strutturato. Sempre nell'intera gamma troviamo anche il supporto HDMI eARC.

Molti dei nuovi modelli hanno anche ottenuto la certificazione Hi-Res Audio, che assicura la riproduzione lossless a 24bit/96kHz.

In termini d'intelligenza artificiale, troviamo l'AI Rooom Calibration che attraverso l'uso del riconoscimento spaziale per misurare le dimensioni di una stanza è in grado di impostare l'audio della soundbar in base alle caratteristiche specifiche dell'ambiente. Presente anche l'AI Sound Pro che controllo audio adattivo per regolare automaticamente il range di frequenze e l'estensione del campo sonoro a seconda del genere di contenuto che l'utente sta guardando: notizie, musica o cinema.

I cinque modelli di soundbar LG (SP11RA, SP9YA, SP8YA, SP7Y e SPD7Y), saranno disponibili in Europa già a partire da questo mese. E si aggiungono alla nuova gamma di TV OLED, NanoCell e QNED a marchio LG.