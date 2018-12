LG: il televisore arrotolabile in arrivo nel 2019?

Il 2019 si appresta a diventare l'anno degli schermi arrotolabili, almeno per LG. Dopo il prototipo mostrato al CES 2018, la prossima edizione della fiera del Nevada potrebbe segnare il debutto sul mercato del televisore con schermo arrotolabile.

A riferirlo una fonte vicina alla questione, che parlando con Bloomberg ha svelato i possibili piani di LG Display. Chiaramente vi invitiamo a prendere il report con le pinze in quanto non sono ancora arrivate conferme ufficiali a riguardo.

La tecnologia che si cela dietro i prototipi potrebbe rivelarsi rivoluzionaria per gli ambienti casalinghi. Basti pensare che i pannelli OLED da 65 pollici sono in grado di rientrare in una base ristretta quando non in uso. Inoltre, è possibile arrotolarne solo una parte per ottenere un'esperienza di visione migliore per i contenuti prodotti con proporzioni diverse.

Bloomberg sostiene inoltre che LG presenterà il primo smartphone 5G al Mobile World Congress a Febbraio, ma questa non è in alcun modo etichettabile come sorpresa in quanto nel 2019 saranno molti i produttori che saliranno sul carrozzone del 5G in vista del debutto mondiale della tecnologia.

Come osservato dai colleghi di The Verge, lo scorso mese Engadget ha riferito di aver avuto accesso ad alcuni documenti interni che indicavano come LG possa mostrare al CES 2019 i primi televisori pieghevoli, piuttosto che i prototipi come quelli visti lo scorso anno.