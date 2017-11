: LG Electronics annuncia la propria sponsorizzazione dell’iniziativa Repack Party, in collaborazione con TIM, per la nuova release del fortunato album “Comunisti col rolex” (Sony Music) di Fedez e J-Ax. In uscita il 24 novembre.

Acquistando in un negozio TIM uno degli smartphone LG dotato di display FullVision – tra i modelli V30, V30+, G6 e Q6 – sarà possibile partecipare entro il primo dicembre al concorso per vincere due ingressi o due fan experience per i Repack Party che si terranno a Roma (all’Atlantico Live, il 19 dicembre) e a Milano (al Fabrique, il 21 dicembre). I fortunati vincitori potranno ricevere l’ingresso per il Meet&Greet, il Backstage e l’Area Vip, permettendo loro di vivere emozioni uniche, da veri protagonisti.

Ma non è finita, i partecipanti con TIM Young attiva, l’offerta di TIM dedicata agli under 30 con focalizzazione sul mondo della musica, potranno vincere il doppio degli ingressi!

Tutti i modelli coinvolti nell’iniziativa implementano un display FullVision, caratteristica tanto apprezzata dagli utenti, sempre più alla ricerca di schermi ampi per fruire dei propri contenuti multimediali senza però sacrificare l’usabilità. Introdotto per la prima volta sul mercato con LG G6, il FullVision è stato poi reso accessibile a tutti con LG Q6, il primo smartphone di fascia media con display grande e cornici ridotte al minimo. Infine, l’esperienza visiva del display FullVision è stata resa ancora più immersiva sul nuovo top di gamma della serie V, LG V30, con l’aggiunta della tecnologia OLED che riproduce neri perfetti e un contrasto infinito. La qualità delle immagini risulta così straordinaria e i colori sono più nitidi e brillanti grazie anche allo standard HDR10. Tutti coloro che sceglieranno LG V30 potranno inoltre usufruire di altre caratteristiche tecniche uniche come la fotocamera dalle prestazioni cinematografiche e un audio di grande qualità… ideali per creare contenuti incredibili nei Repack Party!