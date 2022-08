LG Tone Free T90 ufficiali, sono i primi auricolari con Dolby Head Tracking

A un mese dal lancio di LG CineBeam HU915QE in Italia, la società sudcoreana annuncia due nuovi set di auricolari True Wireless, tra i quali spicca il modello top di gamma Tone Free T90 capace di sterilizzarsi da solo e compatibile anche con la tecnologia Dolby Head Tracking.

I nuovi auricolari TWS di punta firmati LG sono sviluppati in collaborazione con il produttore britannico Meridian Audio e ottengono la tecnologia proprietaria Meridian Headphone Spatial Processing o HSP per la riproduzione migliorata di tracce audio d’ogni tipo.

La vera novità sul fronte qualitativo è il supporto a Dolby Head Tracking, tecnologia descritta da LG come segue nel comunicato stampa ufficiale: “Dolby Head Tracking ricalibra il suono mentre gli utenti muovono la testa per un'esperienza sonora più naturale. Gli ascoltatori si sentiranno al centro della scena e sperimenteranno un livello completamente nuovo di immersione audio sia che stiano ascoltando musica, guardando film, godendosi le serie di streaming preferite o giocando ai videogiochi”. LG afferma che i T90 sono i primi auricolari in assoluto a godere di questo virtualizzatore audio per aumentare immersione e dimensionalità del suono.

Troviamo dunque il supporto alla cancellazione attiva del rumore con algoritmi Double Step ANC e Real Time ANC Optimizer, ma anche la caratteristica funzione di igienizzazione tramite custodia UVnano. Infine, notiamo la resistenza IPX4, ovvero a qualche schizzo d’acqua ma non alla polvere.

Gli altri auricolari presentati sono i Tone Free Fit (TF8) pensati specificatamente per l’attività fisica, con morbide alette in silicone per evitare la loro caduta dalle orecchie anche durante l’esercizio più intenso; in questo caso, sono classificati IPX7 con maggiore resistenza all’acqua.

LG non ha annunciato i prezzi per nessuno dei due modelli, ma ha confermato che entrambi usciranno nel mese di settembre 2022.

Nel mentre, l’addio agli smartphone ha premiato LG con il miglior fatturato di sempre.