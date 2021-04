LG torna a crescere dopo la chiusura della divisione smartphone: che boom del fatturato!

LG a inizio aprile 2021 ha annunciato l’addio definitivo al mercato smartphone chiudendo la divisione addetta ai dispositivi mobili, decisione presa principalmente a causa del calo delle vendite e alla competizione sempre più agguerrita. Allo stesso tempo, la società sudcoreana ha registrato un aumento incredibile del fatturato.

Come pubblicato dalla stessa LG in un rapporto ad hoc e ripreso anche dai colleghi di GSMArena, tutte le altre filiali oltre alla divisione smartphone attualmente in fase di chiusura hanno registrato un aumento annuale delle vendite, con il fatturato totale che ha raggiunto quota 18,8 trilioni di KRW (circa 14 miliardi di euro), il massimo che LG abbia mai registrato nei primi mesi del 2021.

Scendendo nel dettaglio, a registrare i risultati migliori è stata la divisione Home Entertainment grazie soprattutto all’aumento della domanda in Nord America ed Europa, mercati dove LG è riuscita nell’intento di espandere le vendite della propria gamma di televisori OLED e NanoCell, ovverosia la fascia premium.

Nel mentre, la divisione smartphone vedrà l’interruzione delle operazioni entro la fine del 2021, dopo che nel primo trimestre del 2021 è riuscita a vendere dispositivi mobili per un valore di 998,7 miliardi di KRW (circa 7,5 milioni di euro al cambio attuale). Non sono stati lanciati nuovi modelli, anzi il tanto atteso LG Rollable è stato abbandonato. Il processo di chiusura vedrà la ridistribuzione di tutto il personale all'interno della società, procedendo al contempo con la liquidazione dei beni.

Di certo l’abbandono del mercato smartphone, da tempo causa di perdite per il colosso sudcoreano, non è l’unica ragione per cui quest’ultimo ha registrato un trimestre particolarmente positivo, però il tutto rimane un ottimo segnale per l’azienda che, per rassicurare i possessori dei suoi dispositivi mobili, ha annunciato quali di essi riceveranno gli update fino ad Android 13.