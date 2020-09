LG: torna a mostrarsi 'Project B', lo smartphone con display 'a tendina'

Vi ricordate di “Project B”, lo smartphone con schermo scorrevole brevettato da LG? Ebbene, un’idea simile - se non proprio quella - si è mostrata di nuovo in altri brevetti pubblicati il 1° settembre 2020 dal USPTO (United States Patent and Trademark Office) e diffusi come sempre dal sito olandese LetsGoDigital.

Come si può notare dai disegni presenti in copertina e in calce all’articolo, questo dispositivo è estremamente particolare: si tratta di una barra rettangolare che contiene componenti hardware e lo schermo arrotolato, il quale si può estrarre “a tendina” e ritrarre manualmente o anche tramite due semplici pulsanti. Non si sa però se il display sarà OLED, LCD, PDP (Plasma Display Panel) o FED (Field Emission Display); se si tratta davvero dello stesso “Project B”, allora molto probabilmente sarà un OLED prodotto dall’azienda cinese BOE.

Scendendo nel dettaglio, sul lato sinistro del contenitore rettangolare (che si può rimuovere per rivelare l’interno) si trova il compartimento dedicato al pennino; il pulsante di accensione si trova sopra il contenitore, mentre frontalmente si trovano i pulsanti per regolare il volume e sbloccare lo schermo quando è completamente inserito nella scocca. Sotto, invece, ci sarà una fotocamera singola, mentre sopra troveremo una finestra per mostrare una parte del display attivo (probabilmente la barra delle notifiche). Stando a quanto scritto da LetsGoDigital, infine, la batteria sarà semicilindrica e nascosta nel contenitore.

Ciò che colpisce è la presenza di moltissimi dettagli riguardo assemblaggio e riparazione, rendendo questo brevetto un progetto molto interessante e che molto probabilmente vedremo giungere come parte dell’Explorer Project, dove già figura lo smartphone a “T” LG Wing e un altro dispositivo con schermo estensibile visto negli ultimi secondi della presentazione di Wing.