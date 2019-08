LG: i TV NanoCell regalano soundbar e tower speaker

LG Electronics presenta una vantaggiosa promozione dedicata alla nuova gamma di TV NanoCell, per regalare un’esperienza audio-video immersiva e che non conosce paragoni. Grazie a “LG NanoCell ti regala l’Home-Audio” infatti, chi acquisterà un TV NanoCell nei negozi aderenti all’iniziativa potrà ricevere in regalo prodotti della lineup audio di LG.

In particolare, acquistando entro il 31 ottobre 2019 un TV NanoCell della serie SM90 (tagli da 75”, 65”, 55” e 49”) o della serie SM86 (taglio da 75’’), sarà possibile richiedere in regalo rispettivamente una Soundbar LG SK6 o una Soundbar LG SL7.

Inoltre, effettuando entro il 30 novembre 2019 l’acquisto di un TV LG NanoCell SM98 nei tagli da 65” o 55”, sarà possibile richiedere in regalo due tower speaker LG XBOOM RL3 da 130 Watt di potenza, con funzionalità Multi Bluetooth e TV Sound Sync.

Per avere diritto al premio in regalo, basterà conservare lo scontrino e registrarsi sul sito www.lgforyou.it entro 15 giorni dalla data di acquisto. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina ufficiale.

Tratto distintivo della collezione NanoCell 2019 è l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale che contribuisce al miglioramento della qualità di immagine (AI Picture e AI Brightness), del suono (AI Sound) e della user experience (AI Smart).

La tecnologia NanoCell consente di intervenire sull’ottimizzazione dell’immagine (NanoColor), sulla precisione del colore su un ampio angolo di visione (NanoAccuracy) mantenendo un bordo ultra sottile dal design elegante (NanoBezel).

Lo speaker RL3, della gamma LG XBOOM Mini H-Fi e in promozione con l’acquisto di LG NanoCell SM98, è caratterizzato dalla certificazione Hi-Resolution Audio e, con i suoi 130watt, diffonde un suono ad alta risoluzione in tutto l’ambiente.

Abbinamento prefetto per LG NanoCell TV sono le soundbar SK6 e SL7Y, caratterizzate da un design minimalista ed elegante e da una potenza coinvolgente, in grado di ricreare la migliore esperienza cinematografica a casa propria.

Tutti i TV sono dotati del nuovo processore α7 di seconda generazione, garantiscono il supporto a Dolby Vision e audio Dolby Atmos e sono dotati di porte HDMI 2.1 per la visualizzazione di contenuti 4K nativi a una velocità di 120 fotogrammi al secondo. I TV LG NanoCell sono inoltre compatibili con piattaforme di terze parti come Google Assistant, Amazon Alexa e Apple Airplay 2 / Apple HomeKit, per garantire la massima connettività con i dispositivi più diffusi in Italia.