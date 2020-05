LG: il TV OLED CX da 48 pollici in arrivo in Europa a Giugno

A poche settimane dall'annuncio del prezzo italiano del TV OLED CX da 48" di LG, si completa ulteriormente il puzzle intorno ad uno dei modelli di televisori più attesi dell'anno. Il produttore ha infatti confermato che la distribuzione inizierà nel mese di giugno.

Al momento non è stata diffusa la data ufficiale in cui sarà possibile acquistarlo nei negozi, e come sempre siamo in attesa dei comunicati stampa da parte di LG, ma il fatto che abbia confermato il lancio in Europa ed in Asia per il prossimo mese rappresenta senza dubbio un'ottima notizia. Successivamente invece sarà disponibile nel Nord America.

La nuova lineup di schermi OLED arriverà nei tagli da 48, 55, 65 e 77 pollici.

Per il 48CX LG promette una densità di 8 milioni di pixel, oltre al supporto HDR10 e Dolby Vision fino a 120 frame al secondo. Il TV si preannuncia essere la prima scelta anche da molti videogiocatori, non solo per il formato compatto, ma anche per la compatibilità ed il supporto NVIDIA G-Sync e ed il Variable Refresh Rate. In Italia sarà lanciato allo street price di 1.599 Euro, salvo promozioni da parte dei rivenditori.

Come sempre, per tutti i dettagli sulla lineup 2020 di tv LG vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.