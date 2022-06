LG TV OLED OBJET protagonista della Milano Design Week 2022: i dettagli

Andando oltre al concorso di LG legato a un TV OLED, torniamo a trattare su queste pagine le novità relative al noto brand. Questa volta si fa riferimento alla serie LG TV OLED OBJET.

Comunicato stampa: Milano, 1 giugno 2022 — LG Electronics (LG) svelerà i nuovissimi modelli di TV OLED parte della collezione LG Objet, LG OLED Objet Easel (modello 65Art90) e LG OLED Objet Posé (modello LX1), presso il Salone dei Tessuti durante la Design Week di Milano 2022. Per l'occasione, LG ha collaborato con Moooi, l'esclusiva azienda olandese di arredamento, per ideare un nuovo stile di interior design elegante e moderno allo stesso tempo. Una collaborazione a tema "A Life Extraordinary" che celebra il perfetto connubio che può nascere tra estro creativo e innovazione tecnologica, tra gli arredi di design di Moooi e i nuovissimi modelli di lifestyle TV di LG.

Il televisore Easel, parte di LG OLED Objet (modello 65Art90), offre la più alta qualità delle immagini che ci si aspetta da un TV LG OLED e presenta un design creativo, raffinato ed elegante, capace di impreziosire l'interior design domestico. Come suggerito dal nome, il TV somiglia al cavalletto usato per dipingere o per esporre opere d'arte; una forma ideale per mettere in risalto i magnifici colori e i contrasti offerti dalla tecnologia OLED autoilluminante di LG. Il modello Easel è anche dotato di una cover mobile in tessuto, che si può controllare comodamente dal telecomando del TV. Quando si attiva l'impostazione Line View, il rivestimento si alza – riducendo la porzione di schermo visibile e permettendo l'accesso a funzioni e modalità di visualizzazione essenziali come data e orario e il lettore audio.

Come i modelli delle serie C e G dei TV LG OLED della collezione 2022, anche LG OLED Objet Easel, che si distingue per la spiccata ispirazione artistica, è dotato della tecnologia OLED evo che offre immagini incredibilmente realistiche, luminose e un'esperienza di visione di altissima qualità, paragonabile a quella cinematografica. Grazie ad algoritmi all'avanguardia e al processore α9 Gen5 con Intelligenza Artificiale, la tecnologia OLED evo di LG consente ai pixel auto-illuminanti dei TV di offrire nitidezza, precisione, contrasto e colori di qualità senza rivali per delle immagini che sembrano prendere vita dallo schermo. In più, questo straordinario TV è in grado di produrre un suono profondo e potente grazie a un sistema audio composto da 4,2 canali da 80W che è capace di trasformare il soggiorno di casa in una sala cinema. Infine, grazie all'utilizzo di materiali inediti per un televisore, come la cover mobile in tessuto realizzato da Kvadrat, azienda tessile danese, il nuovo ed esclusivo lifestyle TV di LG vanta un'estetica raffinata e contemporanea che dona un tocco di stile a qualsiasi ambiente domestico.

La nuova gamma di lifestyle TV di LG accoglie un nuovissimo modello che incarna perfettamente l'essenza elegante di LG, il televisore Posé (LX1) di LG OLED Objet. Caratterizzato da un design minimal che si integra con armonia allo stile di arredamento di ogni stanza e accuratamente progettato per soddisfare i desideri delle persone più attente al design, Posé rappresenta la scelta ideale per chi è alla ricerca di un TV in grado di migliorare la propria quotidianità ed esperienza di visione e allo stesso tempo completare l'arredamento di casa con un tocco innovativo e sorprendente.

Paragonabile a un pezzo di arredamento di pregio o a un oggetto d'arte, Posé (LX1) si presenta con bordi leggermente curvi e in una tenue colorazione beige. Proprio grazie al design esteticamente piacevole è possibile apprezzare l'eccezionale fascino di Posé da ogni punto di vista. Inoltre, grazie a un sistema intelligente di gestione delle connessioni, Posé permette di dimenticarsi del tutto della sensazione di disordine provocata dal groviglio dei cavi mantenendo lo spazio a essi dedicato sempre in ordine.

Oltre all'estetica raffinata, il TV consente di godere di immagini di splendida qualità riprodotte grazie alla tecnologia OLED evo. E quando non viene impiegato per godersi la visione di film o serie TV, Posé può essere impostato in Gallery mode, trasformando la propria casa in una galleria d'arte grazie alla riproduzione su schermo di opere d'arte o fotografie.

"La nuova gamma lifestyle è in grado di offrire esperienze di visione straordinarie e un design inedito e raffinato, un traguardo a cui siamo arrivati grazie alla nostra leadership nel mercato dei TV OLED, alla competenza che abbiamo sviluppato nel corso di anni e che continuiamo a migliorare e grazie alla profonda conoscenza delle esigenze dei consumatori", ha dichiarato Cathy Oh, Head of Marketing Communication di LG Home Entertainment Company. "Questi TV così particolari si distinguono dai TV tradizionali grazie a form factor e finiture inconfondibili, incontrando il gusto di chi è alla ricerca del valore di una reale innovazione".

I TV della Collezione LG Object, Easel e Posé saranno visibili per la prima volta presso il Salone dei Tessuti di Milano in occasione della Milano Design Week, dal 7 al 12 giugno. Easel (nel formato da 65") e Posé (nel triplice formato da 42", 48" e 55") verranno lanciati in Europa e in una selezione di altri Paesi a partire dal terzo trimestre di quest'anno.

I visitatori dell’esposizione "A Life Extraodinary" di Moooi potranno anche godere dell’incredibile qualità del suono e del design distintivo della Soundbar Eclair e degli speaker XBOOM 360 di LG.