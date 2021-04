LG, è ufficiale: addio definitivo al mercato degli smartphone

Dopo una serie interminabile di voci di corridoio e di smentite, alla fine il giorno dell'ufficialità è arrivato inesorabile. LG ha annunciato la chiusura della divisione smartphone, un mercato nel quale ha senza dubbio lasciato un'impronta indelebile grazie a terminali unici, innovativi e per certi versi rivoluzionari.

Con una nota sul blog ufficiale, il colosso sudcoreano ha spiegato nel dettaglio anche la dinamica che porterà allo spegnimento della divisione smartphone entro il 31 luglio.

Come possiamo leggere anche sulle pagine della newsroom di LG, "L'attuale portfolio dei telefoni LG continuerà a essere disponibile per la vendita. LG fornirà assistenza e aggiornamenti software ai clienti dei prodotti mobili esistenti per un periodo di tempo che varia in base alla regione. LG lavorerà in collaborazione con fornitori e partner commerciali per tutta la chiusura dell'attività di telefonia mobile. I dettagli relativi all'occupazione saranno determinati a livello locale.

Andando avanti, LG continuerà a sfruttare la sua esperienza nel settore dei dispositivi mobili e sviluppare tecnologie legate alla mobilità come il 6G per rafforzare ulteriormente la competitività in altre aree di business. Le tecnologie di base sviluppate durante i due decenni di attività di business mobile di LG verranno anche mantenute e applicate ai prodotti esistenti e futuri"

Non è chiaro dunque se dopo la data del 31 luglio l'assistenza e gli aggiornamenti software post-vendita continueranno a essere garantiti, ma questo solo il tempo potrà svelarlo.

La speranza è che un giorno la compagnia possa capire cosa non ha funzionato negli ultimi anni e ritrovi fiducia nei propri mezzi, oltre alla chiave di volta per riconquistare il pubblico, come del resto abbiamo già visto con società come Motorola prima dell'acquisizione da parte di Google prima e di Lenovo in seguito.