LG UltraGear 34GK950G ufficiale a IFA: monitor da gaming 21:9 QHD a 120Hz con G-Sync

Tra la scorsa settimana di Gamescom e l'IFA, stiamo vedendo molti nuovi modelli di monitor da gaming. Ora è il turno di LG, che ha appena annunciato la sua nuova serie di monitor UltraGear, assieme al suo modello di punta, il 34GK950G.

L'annuncio è arrivato tramite un post sul blog ufficiale di LG. Se il nome UltraGear vi sembra familiare, è del tutto intenzionale. Infatti, i monitor in questione riprendono il nome della serie UltraFine e di quella UltraWide. A differenza di queste ultime, però, la nuova gamma di prodotti è pensata per i videogiocatori più esigenti.

LG non ha ancora condiviso un elenco completo delle specifiche del 34GK950G, ma ha comunque annunciato che esso avrà un display da 34 pollici con risoluzione QHD (3440 x 1440 pixel) e aspect ratio 21:9. Inoltre, il monitor ha un refresh rate in overclock di 120 Hz e supporta appieno la tecnologia NVIDIA G-Sync. LG afferma che il monitor copre il 98 percento dello spazio colore DCI-P3 e il 135% di quello sRGB.

Non abbiamo ulteriori dettagli per quanto riguarda prezzi e disponibilità, ma questi ultimi saranno annunciati del corso dell'edizione 2018 dell'IFA, probabilmente nel corso della conferenza della società sudcoreana, che si terrà il prossimo 31 agosto dalle ore 10:30 alle 11:45. Insomma, non ci resta che attendere qualche giorno.