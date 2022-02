LG UltraGear GP950: disponibile all'acquisto il monitor 4K Nano IPS a 160Hz

LG Electronics continua a stupire e, dopo la presentazione dei monitor LG UltraGear GP850, è giunto il momento di scoprire il nuovo innesto top di gamma per il gaming a bassa latenza, elevata risoluzione e alto refresh rate.

Il nuovo UltraGear 27GP950 promette "realismo, controllo e comfort per un'esperienza di gioco totalmente immersiva". Si tratta di una soluzione per gaming ad alto impatto visivo, grazie al display Nano IPS da 27 pollici con profondità del colore a 10-bit e supporto fino a 1,07 miliardi di colori.

Le specifiche tecniche sono da puro flagship, con tempi di risposta di un millisecondo e frequenza di aggiornamento fino a 160 Hz in overclock. Inoltre, non manca il pieno supporto allo standard HDMI 2.1 per il gaming ad elevato framerate anche su PlayStation 5 e Xbox Series X.

Tra le caratteristiche specifiche per il gaming, non potevano mancare la compatibilità con NVIDIA G-SYNC e il Variable Refresh Rate (VRR). Inoltre, il nuovo GP950 presenta anche la certificazione VESA DisplayHDR 600 per una resa dell'immagine migliore sotto tutti i punti di vista.

Sul retro prende posto l'apprezzato sistema di illuminazione a LED RGB LG Sphere Lightning 2.0, che è in grado di sincronizzare i colori con l'immagine a schermo in modo da adattare l'ambiente all'atmosfera del gioco.

Il nuovo LG UltraGear 27GP950 è disponibile nei migliori negozi di elettronica oppure direttamente sull'Online Shop di LG, al prezzo di 999 euro anziché 1199,00.