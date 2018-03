LG ha usato Reddit per avere qualche feedback in più sul Notch

Quando si tratta del notch, il mondoè parecchio unanime nel definirlo inutile, brutto e poco funzionale.per scoprirlo è scesa direttamente nella fossa dei leoni, andando a chiedere agli utenti del robottino sucosa ne pensassero del notch.

Quando si parla di schermo top notch, l'ultima tendenza in materia di smartphone resa famosa da Apple con il suo iPhone X, gli utenti Android sono spesso concordi nel definirlo inutile. Un sentimento di odio generale diffuso in tutta la sua base d'utenza, che LG ha voluto sondare tramite una delle community più attive di tutto il panorama di internet: Reddit.

Pare infatti che l'azienda coreana abbia postato una domanda molto diretta agli utenti Android su Reddit, chiedendo loro cosa ne pensassero del notch. L'intento è quello di effettuare un sondaggio molto informale, in modo da raccogliere dati utili ad essere successivamente elaborati dal reparto R&D dell'azienda, e la risposta è stata parecchio chiara: gli utenti Android non vogliono il notch, lo odiano, lo ritengono brutto e inutile.

Brutta notizia per LG, che con il suo prossimo G7 sembra aver scelto di implementare il notch. Una scelta saggia può essere quella di implementare una funzione in grado di farlo "scomparire", facendolo sembrare parte della scocca superiore come accade nei nuovi Huawei P20.