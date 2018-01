LG V30: annunciata la nuova colorazione 'Raspberry Rose'

LG ha annunciato, nella giornata di oggi, una nuova colorazione denominata "Raspberry Rose" per il suo smartphone V30. L'annuncio è arrivato tramite il sito ufficiale della società sudcoreana.

Si tratta chiaramente di una variante "al femminile" di quello che è considerato da molti uno dei migliori smartphone del 2017. La nuova colorazione sarà mostrata per la prima volta al CES 2018, che avrà luogo a Las Vegas dal 7 al 14 gennaio.

Non c'è molto altro da dire sul nuovo modello, se non che ricorda vagamente l'HTC U11 "Solar Red". Per quanto riguara la disponibilità, LG ha dichiarato che sarà venduto in Corea poco dopo il CES, "con i mercati chiave in Europa e in Asia a seguire".