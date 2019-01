LG V40 ThinQ disponibile in Italia da fine gennaio nei punti vendita TIM

LG annuncia l’arrivo in Italia di LG V40 ThinQ, l’ultimo modello dell’acclamata serie V di LG, progettato per ridefinire gli standard della fotografia da smartphone e soddisfare le necessità delle moderne generazioni di storytellers.

LG V40 ThinQ, lo smartphone premium dotato di cinque fotocamere per rivoluzionare lo scatto, sarà disponibile in Italia a partire da fine gennaio nei punti vendita TIM.

Dal design minimalista militarmente testato caratteristico della serie V, LG V40 ThinQ presenta un Display OLED FullVision più grande - 6,4 pollici - e una cornice inferiore più sottile di 1,6 mm rispetto al suo predecessore, offrendo un’esperienza ancora più immersiva con i colori vivaci ed emozionanti che solo un display LG OLED è capace di offrire. LG V40 ThinQ è inoltre estremamente piacevole da maneggiare: sottilissimo, leggerissimo e con l’esclusiva finitura opaca posteriore Silky Blast™ che conferisce al vetro una piacevole sensazione visiva e tattile oltre che un’elevatissima resistenza alle impronte.

LG ha creato V40 ThinQ per offrire un’esperienza fotografica completa, ideale per chi ama creare contenuti e condividerli con gli amici. Sono due le fotocamere frontali, una da 8MP e una dotata di un obiettivo grandangolare da 5MP, e addirittura tre gli obiettivi posti sul retro: uno super grandangolare da 16MP che permette una visione fino a 107 gradi, uno da 12 MP con lente extra luminosa F1.5 e pixel da 1,4μm e uno tele da 12MP con zoom ottico 2x. Fra le nuove funzioni introdotte spiccano la tripla anteprima in tempo reale, Triple Shot – per scattare foto con tutte le fotocamere posteriori pressoché simultaneamente – e Cine Shot, per animare una porzione a piacimento della fotografia creando loop di sicuro effetto. LG V40 ThinQ strizza l’occhio alle donne amanti dei selfie, che potranno applicare diverse tipologie di trucco al proprio viso con la funzione Makeup Pro.

Confermando l’impegno costante per garantire la migliore esperienza audio su smartphone, LG V40 ThinQ è il primo dispositivo mobile del gruppo LG “Audio Tuned by Meridian”, sviluppato in partnership con la rinomata azienda britannica specializzata nell’offrire un audio ad alta risoluzione. Che si ascolti la musica con cuffie professionali per apprezzare tutte le sfumature sonore date dal Quad DAC Hi-Fi a 32 bit, oppure in vivavoce sfruttando la potenza dei bassi della cassa di risonanza Boombox già presente su LG G7 ThinQ, il nuovo smartphone di LG regalerà un’eccellente qualità sonora.

Dotato della piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon™ 845 con Intelligenza Artificiale e RAM da 6GB, una memoria interna da 128GB espandibile e funzionalità Dual SIM, il nuovo membro della serie V garantisce un’esperienza di utilizzo senza compromessi.

“Si è conclusa da poco l’edizione 2019 del CES di Las Vegas, dove LG è stata protagonista con l’avveniristico TV OLED arrotolabile, e ora siamo orgogliosi di annunciare l’imminente arrivo in Italia di LG V40 ThinQ, che mette a disposizione tutta la qualità visiva della tecnologia LG OLED nel palmo della mano. La serie V si è sempre distinta per l’innovazione e l’eccellenza multimediale, diventando la scelta preferita dagli utenti esperti, e siamo convinti che LG V40 ThinQ susciterà ancora più entusiasmo.” afferma David Draghi, Mobile Communication Director di LG Electronics Italia. “Guardiamo con attenzione ai trend di mercato e alle esigenze degli utenti, che sono sempre più creatori di contenuti da condividere sul web e sui social. Siamo stati precursori della fotografia su smartphone implementando le fotocamere grandangolari, e i 5 obiettivi di LG V40 ThinQ permetteranno a tutti gli utenti di esprimere al massimo la propria creatività, catturando i momenti di vita da più punti di vista.”

Maggiori informazioni su prezzi e disponibilità saranno disponibili nel corso delle prossime settimane.