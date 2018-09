LG V40 ThinQ: nuovi leak confermano la tripla fotocamera

Un mese fa già vi avevamo parlato della possibile presenza di una fotocamera a triplo sensore nel nuovo smartphone LG V40 ThinQ, mostrata tramite delle foto render del dispositivo.

Oggi nuove conferme arrivano da Evan Blass, leaker di una certa credibilità per quanto riguarda le informazioni sui dispositivi mobile: la foto che potete trovare in calce alla notizia mostra un LG V40 ThinQ con dei bordi leggermente curvi (ma senza curvare anche lo schermo come nei modelli Edge di Samsung), un notch e una tripla fotocamera.

Osservando meglio, frontalmente il dispositivo possiede una doppia fotocamera, già vista in alcuni modelli HTC e nei nuovi Pixel 3 e Pixel 3 XL di Google. Rimangono ancora da confermare informazioni come la batteria da 3.300 mAh, lo Snapdragon 845 e i 6GB di RAM.

Il nuovo LG V40 ThinQ dovrebbe uscire il prossimo mese, sebbene una data annunciata ufficialmente non è ancora disponibile. Nel caso venisse però confermato l'arrivo a ottobre, ci troveremmo davanti un periodo d’oro per l’industria degli smart device, con una scelta di mercato ampia e varia, dispositivi tecnologicamente avanzati come quelli già citati di Google o anche il nuovo OnePlus 6T.

Non ci resta che attendere il 4 ottobre 2018 alle ore 10.00 a Seul (17.00 ora italiana), giorno in cui si terrà la presentazione ufficiale del dispositivo.