LG V40 ThinQ è ufficiale: confermate le cinque fotocamere

Si continua a parlare dell'LG V40 ThinQ, che era trapelato nella giornata di ieri a ridosso della presentazione ufficiale prevista per il prossimo 3 Ottobre. Attraverso una mossa di marketing insolita, il produttore ha ufficialmente svelato il cellulare attraverso un post pubblicato sul proprio blog ufficiale e condito da un breve video.

LG nel breve post ha confermato che il V40 includerà uno schermo da 6,4 pollici, quasi mezzo pollice più grande rispetto al V30 che aveva una diagonale da 6''. Nel filmato, che vi proponiamo come sempre in apertura, non viene mostrato a pieno lo schermo, ma le immagini emerse negli scorsi giorni hanno confermato la presenza di un notch a goccia, quindi radicalmente diverso rispetto a quello dei nuovi iPhone XS e di Huawei P20, ma gli utenti avranno comunque la possibilità di nasconderla.

Il video com'è ovvio che sia si concentra sulle cinque fotocamere, di cui tre presenti sul retro e due sulla scocca anteriore per effettuare i selfie. Al momento però non è stato diffuso alcun tipo di dettaglio sulle specifiche delle lenti, tanto meno sulle ottimizzazioni software. E' però altamente probabile che i due obiettivi frontali siano principalmente dedicati allo sblocco del cellulare attraverso il riconoscimento facciale.

Sul blog vengono che specificati i tre colori che saranno disponibili sul mercato: Platinum Gray, Carmine Red, e Moroccan Blue. Sui prezzi ovviamente non è disponibile alcuna informazione.