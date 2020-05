LG V60 ThinQ 5G ufficiale in Italia: prezzo e specifiche tecniche

Dopo l'annuncio di qualche mese fa, LG ha reso noto il prezzo di vendita italiano dello smartphone LG V60 ThinQ 5G.

Ebbene, il dispositivo verrà venduto in Italia a un prezzo di 999,90 euro tra poche settimane (probabilmente da giugno 2020). Lo smartphone è compatibile, in modo simile a quanto accaduto con il precedente LG V50 ThinQ 5G, con la cover Dual Screen, che aggiunge un secondo schermo al dispositivo. Tuttavia, l'accessorio è stato rinnovato e ora dispone di uno schermo OLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ (2460 x 1080 pixel) e di un display esterno monocromatico da 2,1 pollici pensato per l'orario e le icone delle notifiche. La cover Dual Screen verrà venduta separatamente a un prezzo di 199 euro (sembra che ci sarà una promozione che permetterà di ottenerla in omaggio nel primo periodo di vendita).

Vi ricordiamo che la scheda tecnica di LG V60 ThinQ 5G comprende un display OLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ (2460 x 1080 pixel), aspect ratio di 20,5:9 e notch "a goccia", un processore Qualcomm Snapdragon 865, 8GB di RAM, 256GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 2TB), tre sensori posteriori da 64MP (f/1.8) + 13MP (f/1.9, ultra-wide, 117 gradi) + Z Camera (ToF), una fotocamera frontale da 10MP (f/1.9, autofocus) e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 25W (9W via wireless). Non mancano tutte le connettività del caso, dal 5G al 4G LTE, passando per la porta USB Type-C 3.1, per l'NFC, per il Bluetooth 5.1 e per il Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax. Insomma, stiamo parlando di un top di gamma.