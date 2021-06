LG Velvet 2 Pro si mostra in un unboxing: come sarebbe stato l'ultimo smartphone LG

A maggio eravamo venuti a conoscenza dell’effettiva esistenza di LG Rollable e LG Velvet 2 Pro, quelli che avrebbero dovuto essere i due ultimi smartphone della società sudcoreana a giungere nei negozi. Se a poter comprare le poche unità realizzate sono solo i dipendenti dell’azienda, ora tutti quanti possono vedere il Velvet 2 Pro in azione.

Sul canale YouTube Phonehub, infatti, è apparso un video unboxing del rarissimo top di gamma firmato LG che mostra com’è stato concepito dai tecnici dell’azienda e quali novità avrebbe avuto in serbo per tutti i potenziali acquirenti.

Nel filmato in questione Velvet 2 Pro si mostra come uno smartphone senza tasti fisici: non c’è un pulsante di accensione e nemmeno un regolatore del volume o un pulsante dedicato all’Assistente Google, ma al loro posto appaiono delle superfici sensibili al tocco o alla pressione prolungata che svolgono le medesime funzioni. Individuarle non è troppo difficile, ma solamente perché all’accensione dello schermo ci penserà l’interfaccia utente a mostrare degli indicatori in corrispondenza delle aree interessate.

Il design, invece, ricorda molto il Velvet di prima generazione soprattutto per il comparto fotocamera, con tre sensori (64MP principale Sony + 8MP telephoto 3x + 12MP ultra-grandangolo) che si trovano sì in una configurazione verticale ma sono sporgenti dalla scocca e avvolti in singoli anelli dorati. Anteriormente, invece, appare un singolo sensore da 10 megapixel con autofocus.

Tra le altre specifiche tecniche si notano infine il display P-OLED FHD+ 1080p da 6,8 pollici con refresh rate di 120Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 25W. Insomma, uno smartphone decisamente di fascia alta che però, purtroppo, non arriverà mai sul mercato rimanendo un pezzo potenzialmente da collezionismo.

