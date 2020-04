LG Velvet: presentato a sorpresa il nuovo medio gamma con tripla fotocamera

L'interesse per il prossimo smartphone LG si fa sempre più elevato, nonostante si tratti di uno smartphone di fascia media. LG Velvet sarà il primo device non top di gamma dell'azienda dotato di tecnologia 5G grazie all'implementazione di un SoC Snapdragon 765G.

Nei giorni scorsi abbiamo riportato la data di presentazione comunicata da LG e fissata per il prossimo 7 Maggio. In realtà, il colosso tecnologico ha spiazzato tutti ed ha deciso di presentare il nuovo LG Velvet nella giornata odierna. Le vendite partiranno ufficialmente il 15 Maggio ma esclusivamente in Corea.

Il display Fullvision è da 6,8 pollici con un formato 20,5: 9. Dal punto di vista del design, LG Velvet presenta una fotocamera frontale con notch a goccia mentre sul retro troviamo una soluzione chiamata "Waterdrop", con tre fotocamere ed un flash disposti in modo tale da sembrare gocce d'acqua che cadono. LG usa la denominazione "Symmetrical Ellipse" per richiamare la forma ovale del telefono. Le tre telecamere sono dotate di sensori da 48 (standard), 8 (ultra grandangolo) e 5 megapixel (profondità), con supporto al Time Lapse ed alla funzione "Voice Out Focus", che consente agli utenti di eliminare il rumore di fondo dalla voce durante le riprese video.

La batteria integrata è da 4.300 mAh, che dovrebbe garantire un'autonomia abbastanza elevata, considerato che LG ha integrato un algoritmo software per minimizzare il consumo di energia. Non manca neanche la tecnologia di ricarica rapida, Quick Charge 3+ sempre di Qualcomm, che consente di portare la batteria da 0% al 50% in soli 15 minuti.

Non abbiamo ancora informazioni sulla memoria, anche se, i precedenti rapporti fanno riferimento alla presenza di 8 GB di RAM e 128 GB di storage espandibili fino a 2 TB. Infine, LG ha annunciato che sarà presente il supporto al Dual Screen ed alla penna, entrambi acquistabili separatamente. Confermate anche le quattro colorazioni disponibili: nero, bianco, verde ed una variante a metà tra giallo e rosa.

La data del 7 Maggio potrebbe essere ancora in auge magari per scoprire maggiori dettagli su di una probabile commercializzazione a livello globale. Il prezzo al di fuori della Corea del Sud potrebbe aggirarsi intorno ai 500 dollari, che potrebbero diventare circa 600 euro per il mercato italiano.