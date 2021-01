LG Velvet riceve Android 11: rilasciata la versione stabile in Corea del Sud

Lo smartphone top di gamma LG Velvet giunto in Italia nel mese di giugno 2020 finalmente ha ricevuto l’ultima versione del sistema operativo del robottino verde, ovvero Android 11.

Nonostante il periodo particolarmente negativo, in cui si parla molto della possibile dipartita dell’azienda sudcoreana dal mercato smartphone, essa ha deciso di continuare a supportare l’ultimo modello di fascia alta lanciato globalmente offrendo ai consumatori l’accesso alla versione stabile di Android 11 con tutte le ultime, importanti feature introdotte dagli sviluppatori di casa Google. Il changelog completo, per i più curiosi, è il seguente:

Aggiunta una finestra di notifica per le conversazioni;

Aggiunta la funzione "Bolla" per i messaggi;

Aggiunta una nuova funzione per controllare la cronologia delle notifiche cancellate;

Aggiunta la funzione "Consenti solo questa volta" per concedere l'autorizzazione durante l'esecuzione di un’applicazione;

Aggiunta la possibilità di nascondere le notifiche silenziose dei dispositivi IoT;

Introdotta nuova funzione per nascondere la barra di navigazione nella modalità gestuale Night time-lapse;

Funzione quick view aggiunta alle impostazioni della fotocamera;

Funzione di scansione del codice QR aggiunta alle impostazioni della fotocamera;

Aggiunta la possibilità di regolare la dimensione e posizione della tastiera.

L’aggiornamento al momento è giunto solo in Corea e non è noto quando arriverà anche nel mercato europeo, ma non dovrebbe trattarsi di più di qualche settimana di differenza.

Intanto i tipster continuano a informarsi sul futuro di uno dei prodotti firmati LG più attesi, ovvero lo smartphone estensibile LG Rollable che, secondo indiscrezioni diffuse da The Korea Herald, potrebbe anche non giungere affatto sul mercato in seguito agli ultimi scossoni interni all’azienda.