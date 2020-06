LG Velvet, super promozione per poche ore: 577 euro con Dual Screen e altro

Quella che vi stiamo per raccontare è una "combinazione di promozioni" riguardante il nuovo smartphone LG Velvet che potrebbe fare gola a una certa tipologia di utenti. Fate attenzione a leggere tutto per bene e seguire il regolamento, se siete interessati.

Ebbene, lo smartphone viene venduto a 577,99 euro su Amazon Italia. Vi ricordiamo che stiamo parlando di un dispositivo di fascia medio/alta che monta un processore Qualcomm Snapdragon 765G (e di conseguenza supporta il 5G). LG Velvet è approdato in Italia giusto poche settimane fa, come potete leggere nella notizia di lancio. Il prezzo consigliato sarebbe di 649,99 euro, quindi il risparmio è pari a 72 euro.

Se acquistate il dispositivo (che è venduto e spedito da Amazon) entro oggi 30 giugno 2020 (dovete avere la prova di acquisto con data odierna, quindi fate attenzione alla presenza della scritta "disponibilità immediata", se quest'ultima non c'è o non avete i soldi sulla carta potreste finire "fuori tempo", insomma informatevi per bene sulla data di spedizione, ecc), potete ricevere in omaggio l'accessorio Dual Screen (che aggiunge un secondo schermo, in modo simile a quanto vi avevamo raccontato lo scorso anno nella recensione di LG V50 ThinQ 5G), una cover protettiva e delle cuffie LG.

Se arrivate in ritardo e acquistate il prodotto nel periodo che va dal 1 luglio al 31 luglio 2020, riceverete invece "solamente" cover e cuffie. Per tutte le informazioni del caso sulla promozione, vi rimandiamo al sito ufficiale di LG (vi consigliamo anche di consultare la pagina relativa al prodotto, dove trovate le specifiche tecniche e molto altro).