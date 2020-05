LG Velvet: dalla Corea prime indicazioni sul prezzo italiano del device

Dopo settimane di teaser ed indiscrezioni, LG ha finalmente presentato il suo nuovo smartphone Velvet. Sappiamo già praticamente tutto sul dispositivo.La novità è rappresentata dall'effettiva disponibilità all'acquisto per il mercato Coreano.

I dettagli sulla disponibilità sul mercato globale, tra cui l’Italia, dovrebbero essere invece comunicati entro la fine del mese.

Come previsto, il prossimo device di fascia media è alimentato da un processore Snapdragon 765, con un display OLED da 6,8 pollici ed una batteria da 4.300 mAh con supporto alla ricarica rapida ed a quella wireless. Tra le altre caratteristiche, sotto la scocca, troviamo 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Non mancherà neanche il jack per le cuffie da 3,5mm, ormai introvabile sulla maggior parte dei device.

LG ha spinto molto sul comparto fotografico di questo dispositivo. Sulla parte frontale troviamo un sensore a “goccia di pioggia”, come definito dalla stessa azienda, da 16 megapixel. Sulla scocca posteriore trovano posto tre sensori. Il principale è da 48 megapixel, unito ad un’ultra-wide da 8 megapixel ed infine quello di profondità da 5 megapixel.

Al momento, LG ha annunciato solo il prezzo per il mercato coreano, pari a circa 700 euro. Parliamo di una cifra non proprio in linea con il segmento di fascia media, nella quale dovrebbe posizionarsi il device. In Italia dovrebbe essere venduto ad un prezzo ancora più elevato. L’annuncio in lingua inglese è previsto per le prossime settimane, il che significa che per il mercato Statunitense e quello Europeo la commercializzazione potrebbe avvenire nei primi giorni di giugno.