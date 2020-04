LG Velvet con tripla fotocamera sarà annunciato in India il 7 Maggio

LG Velvet sarà il prossimo smartphone della casa Coreana. L'azienda ha pubblicato un video ufficiale sul suo canale YouTube, concentrandosi sul design ed annunciandone la data di lancio ufficiale, il 7 maggio 2020. L’evento si terrà online e sarà trasmesso sui canali ufficiali di Facebook e YouTube a partire dalle ore 02:30 italiane.

In questi giorni, sono comparse in rete altre informazioni sul dispositivo ed in particolare sulle sue specifiche.

Lo smartphone sarà realizzato in vetro con cornici molto sottili e bordi curvi. Il display potrebbe essere di tipo OLED ed avere una diagonale molto ampia tra i 6,7 ed i 6,9 pollici con uno scanner per le impronte digitali integrato per uno sblocco veloce ed accurato. Una gradevole sorpresa potrebbe essere la presenza del jack per le cuffie da 3,5 mm ed un pulsante dedicato all’attivazione dell’assistente vocale.

Le colorazioni dovrebbero essere quattro: bianco, nero, verde e rosso. Sebbene non si sappia molto sull'hardware dell'LG Velvet, è quasi data per certa la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 765G, con supporto alla connettività 5G.

Il video mostra solo il design della fotocamera a goccia posizionata nella parte frontale. Sul retro, dovrebbe essere posizionata una tripla fotocamera con un sensore principale da 48 MP. La batteria potrebbe essere da 4.000 mAh ma non si hanno altre informazioni sulle modalità di ricarica supportate. Tutte le altre funzionalità sono ancora da scoprire, così come la fascia di prezzo in cui verrà posizionato.

In attesa di scoprire maggiori informazioni sul prossimo smartphone, LG ha annunciato il prezzo dei TV OLED e Nano Cell per il 2020.