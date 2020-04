LG Velvet è ufficiale con Dual Screen ed LG 3D Sound Engine: in Italia a Maggio

A pochi giorni dagli ultimi leak su LG Velvet, il produttore asiatico ha annunciato ufficialmente il nuovo smartphone con relativo Dual Screen (che sarà venduto separatamente).

Scheda tecnica LG Velvet

Processore : Qualcomm Snapdragon 765 5G Mobile Platform

: Qualcomm Snapdragon 765 5G Mobile Platform Display : OLED 6.8 pollici Cinematic FullVision, 20.5:9 FHD+ (2,460 x 1,080 / 395ppi)

: OLED 6.8 pollici Cinematic FullVision, 20.5:9 FHD+ (2,460 x 1,080 / 395ppi) Memoria : 6GB RAM / 128GB ROM / microSD (fino a 2TB)

: 6GB RAM / 128GB ROM / microSD (fino a 2TB) Fotocamere posteriori : 48MP (F1.8 / 0.8μm / 79˚) / 8MP ultra-grandangolo (F2.2 / 1.12μm / 120˚) / Sensore di profondità da 5MP (F2.4 / 1. 12μm / 81˚)

: 48MP (F1.8 / 0.8μm / 79˚) / 8MP ultra-grandangolo (F2.2 / 1.12μm / 120˚) / Sensore di profondità da 5MP (F2.4 / 1. 12μm / 81˚) Fotocamera frontale : 16MP (F1.9 / 1.0μm / 73˚)

: 16MP (F1.9 / 1.0μm / 73˚) Batteria : 4.300mAh

: 4.300mAh Sistema operativo : Android 10

: Android 10 Dimensioni : 167.2 x 74.1 x 7.9mm

: 167.2 x 74.1 x 7.9mm Peso : 180g

: 180g Reti : 5G / 4G / 3G / 2G

: 5G / 4G / 3G / 2G Connettività : Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.1 / NFC / USB Type-C (compatibile con USB 3.1)

: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.1 / NFC / USB Type-C (compatibile con USB 3.1) Sensori biometrici : Sensore delle impronte integrato nel display

: Sensore delle impronte integrato nel display Colori : Illusion Sunset, Aurora White, Aurora Gray, Aurora Green

: Illusion Sunset, Aurora White, Aurora Gray, Aurora Green Altre caratteristiche: Speaker Stereo / AI CAM / Google Lens / Google Assistant / LG 3D Sound Engine / Resistente ad acqua e polvere (IP68) / HDR10 / Tecnologia di ricarica Qualcomm Quick Charge™ 4+ / 12 test militari superati (MIL-STD 810G)

LG sottolinea di aver effettuato delle scelte coraggiose a livello di design: tra tutte figura il posizionamento delle fotocamere e flash che sono disposti in ordine decrescente di dimensione, evocando l'immagine di una goccia di poggia. Lo schermo OLED da 6,8 pollici ottimizza la visione dei contenuti, ed è accompagnato dal sistema LG 3D Sound Engine, una tecnologia già implementata nei TV OLED di LG che si avvale dell'IA per analizzare ed ottimizzare automaticamente le immagini.

A livello fotografico, Velvet proprio come il V60 possiede la funzione Voice Bokeh che enfatizza il soggetto principale attenuando notevolmente i rumori di fondo.

Scheda tecnica LG Dual Screen (venduto separatamente)

Display : OLED 6.8 pollici Cinematic FullVision 20.5:9 FHD+ (2,460 x 1,080 / 395ppi)

: OLED 6.8 pollici Cinematic FullVision 20.5:9 FHD+ (2,460 x 1,080 / 395ppi) Display esterno : 2.1 pollici monocromatico

: 2.1 pollici monocromatico Dimensioni : 174.4 x 84.6 x 14.4mm

: 174.4 x 84.6 x 14.4mm Peso : 129g

: 129g Connessione : USB Type-C

: USB Type-C Tipologia di cerniera : 360 Freestop

: 360 Freestop Colori: Bianco, Grigio

“Siamo entusiasti di annunciare l’arrivo di LG Velvet, non solo perché è uno smartphone 5G eccezionale, ma perché segna il nostro punto di svolta sul fronte del design", ha affermato Chang Ma, Senior Vice President of product strategy di LG Electronics Mobile Communications Company. "Con uno stile unico, maneggevole e piacevole al tatto, LG Velvet è lo smartphone perfetto per chi cerca qualcosa di diverso con una forte personalità."

LG Velvet sarà disponibile in Italia a partire da Maggio, ma il prezzo non è ancora noto.