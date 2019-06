LG, via alla vendita del primo TV OLED 8K al mondo

Nel corso del fine settimana LG ha ufficialmente aperto i preordini in Corea del Sud per ilprimo TV OLED 8K, probabilmente il modello consumer più avanzato mai creato dalla società. L'88Z9, questo il numero di modello, include un pannello OLED da 88 pollici con risoluzione Ultra HD 8K (7680x4320 pixel), quattro volte superiore al 4K.

Al contempo, lo stesso modello segna un altro record per il popolare produttore, in quanto si tratta del pannello OLED con la diagonale più ampia della storia di LG.

Attualmente a livello mondiale non è presente quasi nessun tipo di contenuto 8K, ed almeno a breve termine è improbabile ipotizzare un cambio di scenario.

Il televisore però si basa sul processore Alpha 9 8K di seconda generazione che utilizza algoritmi di deep learning per scalare le immagini alla massima risoluzione supportata senza perdere di qualità. LG sostiene anche che il TV utilizzerà la stessa tecnologia di deep learning per generare un suono surround 5.1 virtuale con supporto al Dolby Atmos.

Come ampiamente prevedibile, il prezzo non è certo accessibile per tutti. Il TV sarà disponibile in vendita ad un prezzo di 50 milioni di Won, l'equivalente di 42.000 Dollari, ma per i preordini effettuati a giugno è previsto uno sconto che porta il costo a 40 milioni di Won, circa 34.000 Dollari.

L'arrivo in Nord America ed Europa è previsto per il terzo trimestre dell'anno.