LG vuole lanciare un TV OLED trasparente, ma bisognerà aspettare il 2024

Dopo le notizie sullo zoom ottico che vuole portare LG Innotek su smartphone, emergono alcuni rumor secondo cui LG Electronics starebbe ancora esplorando e valutando la possibilità di lanciare sul mercato un TV OLED trasparente. L’arrivo però non dovrebbe concretizzarsi prima del 2024.

A pubblicare il rumor è il quotidiano coreano TheElec, secondo cui gli ingegneri starebbero riflettendo sul da farsi. L’idea è di lanciare una TV OLED trasparente con pannello ricoperto da vetro rinforzato che dovrà proteggerne l’integrità.

La divisione LG Display, riferisce The Elec, già in passato aveva programmato un lancio di un TV di questo tipo nel 2023, ma il calo della domanda dell’elettronica di consumo legata alla recessione economica globale che sta interessando i principali mercati hanno provocato un cambio dei piani. All’inizio di quest’anno la stessa LG Display ha lanciato l’idea di lanciare un TV OLED trasparente da 55 pollici, ma il piano non si è concretizzato in quanto non c’è stato alcun movimento nella catena di approvvigionamento.

Qualche anno fa Xiaomi ha presentato un TV OLED trasparente che però era caratterizzato da un costo molto elevato, pari a 7.200 Dollari americani.

Ovviamente, come sempre consigliamo di prendere con le pinze tali rumor in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà.