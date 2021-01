LG webOS 6 in arrivo per le Smart TV di LG: nuova interfaccia e tanto altro

Sono passati ormai sette anni dall'acquisizione del sistema operativo webOS di HP da parte di LG e dalla sua integrazione sulle Smart TV del colosso sudcoreano e nelle ultime ore è stata annunciata finalmente la sesta iterazione del software per i sistemi di Home Entertainment di LG.

Il nuovo major update di webOS porta con se una nuova interfaccia utente, completamente rinnovata rispetto al passato, e una maggiore integrazione con gli assistenti vocali di terze parti.



Che si utilizzi Amazon Alexa oppure Google Assistant, il nuovo magic remote consentirà l'accesso rapido al nostro tuttofare artificiale con un tasto dedicato. Il telecomando smart di LG di nuova generazione ospiterà al suo interno un chip NFC per consentire la condivisione rapida dei contenuti dai nostri smart device direttamente sulla TV o viceversa.



La nuova funzione Magic Explorer sarà in grado di fornirci informazioni in tempo reale su attori, luoghi od oggetti riprodotti a schermo. La funzione, una specie di spotlight per televisori, al momento sarà supportata solo da un numero predefinito di app.



Un altro nuovo innesto è rappresentato da Next Picks, che permetterà di analizzare i contenuti riprodotti e suggerirne di nuovi in base alla nostra esperienza.



Non è chiaro come saranno gestite queste nuove feature e se saranno disattivabili e riattivabili da parte dell'utente. Mistero anche sul rollout dell'aggiornamento su Smart TV delle generazioni precedenti. Non ci resta che attendere delucidazioni a riguardo.



Sempre più carne sul fuoco per un'azienda che si è sempre dimostrata sperimentatrice e che quest'anno lancerà la tecnologia LG QNED sui nuovi pannelli 8K.