LG webOS, l'azienda apre a terzi il suo sistema operativo per i TV

Sembra proprio che questi siano giorni di grandi novità in casa LG. Infatti, il brand sudcoreano ha annunciato l'apertura del suo sistema operativo webOS. In parole povere, anche altre società potranno utilizzarlo per i propri dispositivi.

In particolare, stando anche a quanto riportato da FlatpanelsHD, l'azienda sudcoreana ha deciso di concedere in licenza a produttori terzi il suo sistema operativo webOS. Per chi non lo sapesse, quest'ultimo viene in genere utilizzato dai televisori di LG e dispone di diverse funzionalità interessanti, nonché di uno store di applicazioni dedicato. Da Netflix a YouTube, i principali servizi non mancano. Insomma, si tratta di una notizia importante, dato che anche altre società avranno finalmente accesso al software della società sudcoreana.

Più precisamente, per il momento le aziende che hanno ottenuto la licenza per utilizzare webOS sono due: Konka e Blaupunkt. La prima utilizzerà il sistema operativo di LG nelle serie U4 e H2, mentre la seconda ne farò uso nella gamma BP. Non sono in ogni caso da escludere possibili nuove partnership in futuro, dato che questi primi accordi aprono le strade alla concessione in licenza di webOS.

Per il resto, rimanendo in casa LG, vi ricordiamo che nelle ultime ore si sta vociferando di una possibile uscita del brand dal mercato smartphone.