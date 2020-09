LG Wing arriva il 14 Settembre: "darà entusiasmo e curiosità al mercato degli smartphone"

Dopo la conferma di LG Wing, il produttore ha pubblicato il primo teaser ufficiale di quello che dovrebbe essere un innovativo smartphone del proprio catalogo, che sarà annunciato il prossimo 14 Settembre nel corso di un evento che sarà trasmesso in diretta.

Nel comunicato stampa che ha accompagnato il teaser che trovate in apertura, LG ha sottolineato che lo smartphone rientrerà in una nuova categoria di prodotti chiamata "Explorer Project" che ha lo scopo di "suscitare curiosità ed entusiasmo nel settore mobile". Il produttore ha anche affermato che Wing "si concentrerà esclusivamente sulla nuova usabilità ed un design innovativo", a quanto pare caratterizzato da un doppio schermo ed un nuovo form factor.

Alcuni rapporti emersi nelle passate settimane infatti riferiscono che lo smartphone dovrebbe includere un doppio schermo che potrà essere ruotato a 90 gradi in orizzontale, che gli conferirà una forma a T. Sarà senza dubbio interessante capire gli utilizzi ed i possibili scenari che ha in mente LG per questo innovativo smartphone, e sicuramente seguiremo l'evento del 14 Settembre con interesse dal momento che si prospetta essere interessante. LG sembra avere piano molto ambiziosi e si è preposta l'obiettivo di dare una scossa importante al mercato.



Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.