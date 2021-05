LG Wing, crolla il prezzo dello smartphone dal display rotante su Amazon

Avevamo già avvertito su queste pagine, qualche settimana fa, di tenere d'occhio il prezzo dell'atipico smartphone LG Wing. Ebbene, Amazon ha lanciato un'offerta relativa al dispositivo, facendone crollare il prezzo ancor più che in passato.

Infatti, il prodotto viene proposto a 595 euro tramite rivenditori. Ricordiamo che si tratta di uno smartphone svelato a fine 2020, che al suo arrivo nel nostro Paese costava 1299,90 euro. In parole povere, dal lancio a oggi il prezzo è calato di 704,90 euro. Insomma, possiamo proprio dire che c'è stato un "crollo", soprattutto considerando il fatto che tutto è avvenuto nell'arco di relativamente pochi mesi. Certo, già qualche mese fa c'erano degli sconti niente male, ma ora si è scesi sotto alla "barriera psicologica" dei 600 euro.

Il motivo per cui questo sta avvenendo è essenzialmente scontato: LG ha recentemente detto addio al mercato degli smartphone, quindi è chiaro che il costo dei suoi dispositivi possa calare in questo modo. In ogni caso, LG Wing rappresenta uno degli ultimi tentativi della società in questo settore, nonché un possibile modello interessante per i "collezionisti".

Infatti, facciamo riferimento a un dispositivo che ha fatto parlare di sé soprattutto per via del suo display rotante, una caratteristica peculiare non di poco conto. In ogni caso, il prodotto è in offerta un po' ovunque, dato che MediaWorld lo propone a 799 euro e lo stesso farebbe Unieuro (se non fosse per il fatto che, al momento in cui scriviamo, lo smartphone non risulta disponibile).

Inoltre, anche all'estero non mancano sconti consistenti sul prodotto.