LG Wing disponibile da oggi in Italia: si parte da 1.299,90 Euro

Pochi mesi dopo la presentazione ufficiale di LG Wing, LG annuncia il lancio italiano del primo smartphone della gamma Explorer Project, al prezzo di lancio di 1.299,90 Euro.

Il dispositivo è disponibile nei negozi TIM, ma anche in una selezione di punti vendita di Mediaworld, Unieuro, Euronics, sui siti web dei principali retailer, ma anche nel listino di TIM ed Amazon.

Inoltre, per coloro che acquisteranno LG Wing nei negozi TIM, sarà disponibile un’interessante promozione che consente di effettuare il pagamento a rate a 30 Euro al mese per 30 mesi, senza alcun contributo iniziale. Il dispositivo debutterà nel listino di TIM nel mese di Ottobre.

Le promozioni però non si concludono qui, perchè LG ha lanciato un’altra offerta che permette, a coloro che registreranno l’acquisto sul sito web ufficiale di LG, di ricevere in omaggio le cuffie LG TONE Free True Wireless. Per gli acquisti nei canali retailer effettuati entro il 30 Novembre, sarà anche possibile usufruire di un cashbak del valore di 300 Euro. Per tutte le informazioni sulla promozione, però, vi rimandiamo al sito web ufficiale di LG dove sono disponibili tutti i dettagli ed i termini e condizioni dell’offerta.

Il prezzo quindi è in linea con altri smartphone top di gamma, ma LG Wing include un form factor nuovo.