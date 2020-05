LG Wing potrebbe essere un nuovo smartphone con display rotante

Il prossimo smartphone della casa Coreana LG potrebbe celarsi dietro il nome in codice "Wing", ispirandosi al suo design molto particolare. Potrebbe infatti essere a forma di T, simile alla forma di un aereo o perché potrebbe avere un secondo display rotabile comparabile ad un uomo con le braccia aperte.

La casa Coreana starebbe studiando un nuovo sistema che vedrebbe la presenza di un display e mezzo anziché due. Il secondo sarebbe nascosto sotto la schermata principale del telefono, visibile solo ruotando il primo lateralmente.

Il display principale sarebbe posto dunque in orizzontale, mentre lo schermo secondario avrebbe una forma quadrata. Le immagini a disposizione mostrerebbero come il contenuto principale potrebbe espandersi fino al secondo in modo da mostrare più contenuti. Dall'altro lato, la schermata sottostante verrebbe utilizzata per visualizzare strumenti secondari come una tastiera e dare ampio spazio al contenuto principale nell'altra.

LG sembra dunque aver abbandonato il suo vecchio sistema di denominazione dei nuovi smartphone basato principalmente sui numeri. Ha, infatti, iniziato, ad utilizzare nomi maggiormente descrittivi per i suoi nuovi top di gamma. LG Velvet ne è la perfetta dimostrazione.

Sempre più produttori stanno puntando a realizzare telefoni pieghevoli che abbiano schermi ancora più grandi integrati in scocche più sottili e compatte. Ne è un esempio Samsung con il suo Galaxy Z Flip o Motorola con il Razr. Microsoft dovrebbe lanciare a breve il suo Surface Duo mentre LG potrebbe addentrarsi in questo settore con il prossimo dispositivo.

E' comunque ancora troppo presto per valutare se si tratti di una semplice render o se il progetto risulti in fase avanzata e potrebbe vedere la luce nel corso dei prossimi mesi. Ad ogni modo, si tratta di un'idea molto interessante, sempre se si riuscirà a convincere gli sviluppatori a realizzare app in grado di adattarsi a questa nuova tecnologia.