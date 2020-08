LG Wing è realtà: lo smartphone a T arriverà entro fine 2020 a un prezzo interessante

LG “Wing” era già apparso a maggio con i primi render del possibile design a forma di T grazie a un secondo display rotabile, molto simile al telefono visto nel film Iron Man del 2008. Nonostante la sua stranezza, la casa coreana sarebbe già pronta a lanciarlo sul mercato entro fine 2020 e online ci sono già i primi video ufficiali.

Direttamente dal canale YouTube di Android Authority ci giunge una clip in cui un LG Wing viene utilizzato durante un viaggio in auto: nello schermo principale verticale compare Google Maps, mentre nel secondo display laterale e agganciato al dock è attivo un riproduttore musicale. In un’altra clip invece LG Wing viene usato per giocare a un gioco di corse: nel display principale l’utente guida l’automobile e osserva l’interfaccia, mentre nel display secondario sembrerebbe esserci una mappa in-game.

All’apparenza ingombrante, in realtà LG Wing potrebbe essere uno dei dispositivi migliori per chi spesso si affida al multitasking per svolgere più attività contemporaneamente. Molti hanno fatto notare che questo smartphone offre tante possibilità sia per gli utenti casual che per chi, per esempio, si occupa dello sviluppo di app e videogiochi.

Ma assieme a questi video, online sono trapelati anche dati interessanti riguardo il prezzo e le specifiche tecniche: secondo ETNews il processore sarà un Qualcomm Snapdragon della serie 700 con supporto a 5G (dunque i candidati sono i modelli 765, 765G e 768G), accompagnato da una tripla fotocamera di cui quella primaria da 64 MP. I display invece saranno da 6.8 pollici per quello principale, e 4 pollici per il secondario. Al momento i tipster del settore credono che LG Wing possa arrivare negli Stati Uniti verso autunno 2020 al prezzo di 1000 dollari, ma fonti sudcoreane parlavano di cifre attorno ai 1.607 dollari.

Non ci resta che attendere le conferme del caso per capire se LG Wing possa proporsi come uno dei tanti dispositivi innovativi del 2020. La concorrenza degli smartphone pieghevoli, come il Galaxy Z Fold 2 in arrivo a breve sul mercato, è già spietata e cercare di aggiudicarsi una fetta degli acquirenti con telefoni simili è un azzardo che va tenuto sott’occhio.