LG Wing: il secondo schermo è rotante, ecco lo smartphone in video

Possiamo definire la giornata odierna come la "festa degli smartphone rotanti". Infatti, giusto poche ore fa abbiamo raccontato su queste pagine la fotocamera rotante di ZenFone 7, mentre ora è giunta l'ora di parlarvi di un altro dispositivo con un elemento rotante, diverso dalla proposta di ASUS.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Android Authority e The Verge, è trapelato online un video relativo allo smartphone LG Wing, dispositivo di cui si vocifera ormai da mesi. Tuttavia, finora non era ben chiaro il funzionamento del secondo display integrato, mentre adesso Android Authority ha voluto fare un po' di chiarezza in merito.

Nonostante nel video che sta facendo il giro del mondo non si veda la rotazione del secondo schermo, si può notare il look assunto dallo smartphone quando questo secondo pannello è posizionato in landscape. Tuttavia, diverse fonti internazionali riportano che lo schermo può essere utilizzato anche in verticale. Inoltre, al contrario di quanto si possa pensare, non sembra servire più alcun tipo di accessorio Dual Screen per ottenere un secondo schermo, dato che quest'ultimo sarebbe integrato direttamente nello smartphone.

In parole povere, ci sarebbero due display sovrapposti. Lo schermo primario sarebbe da 6,8 pollici, mentre quello secondario arriverebbe a 4 pollici. Per il resto, si vocifera della possibile presenza di un processore Qualcomm Snapdragon 765 o Snapdragon 765G. C'è già chi fa paragoni con Nintendo 3DS, ma i fan di LG di lunga data si ricorderanno sicuramente del modello LG VX9400, che tra l'altro ha fatto una sua comparsa in "Iron Man" nel 2008.

In ogni caso, non ci sono informazioni per quanto riguarda prezzo e disponibilità. Inoltre, non sono ancora arrivati particolari dettagli ufficiali da parte di LG. Staremo a vedere, sicuramente sarà interessante saperne di più.