LG Wing, lo smartphone con schermo rotante, si fa vedere in alcune foto dal vivo

La presentazione dello smartphone LG Wing è ormai dietro l'angolo, dato che l'evento di annuncio si terrà domani 14 settembre 2020. Tuttavia, come accade sempre più spesso nel mondo dei dispositivi mobili, sono già trapelate online alcune presunte foto dal vivo del dispositivo, che consentono di dare uno sguardo più ravvicinato al prodotto.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e come si può vedere su SlashLeaks, sembra proprio che qualcuno sia riuscito a mettere le mani su un'unità di LG Wing in anticipo. Non è chiaro se si tratti di un recensore estero, ma colui che dispone già dello smartphone ha pubblicato online delle immagini che ritraggono il prossimo smartphone di LG a fianco di un Samsung Galaxy Note20. Potete vederle in calce alla notizia.

Le foto sembrano confermare i rumor emersi da qualche settimana a questa parte, nonché il video trapelato online giusto qualche giorno fa. Inoltre, le immagini permettono anche di comprendere meglio le dimensioni di LG Wing, che sembrano essere più "generose" rispetto a quelle di Samsung Galaxy Note20 (161,6 x 75,2 x 8,3 mm). Per il resto, la fonte descrive la possibilità che lo smartphone con schermo rotante dell'azienda sudcoreana disponga di un'interfaccia grafica più simile al mondo dei televisori che a quello degli smartphone.

Ovviamente, per il momento si tratta solamente di indiscrezioni: non ci resta che attendere qualche ora per saperne di più.