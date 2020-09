LG Wing è ufficiale: ecco lo smartphone 5G con schermo rotante e Gimbal Motion Camera

Nel corso dell’evento di evento di questo pomeriggio, LG ha finalmente tolto il volo dall’LG Wing, che si configura come una nuova linea di smartphone. Il primo dispositivo è, come ampiamente preannunciato, un cellulare con doppio schermo rotante.

LG Wing include due display: il principale è P-OLED da 6,58 pollici con aspect ratio di 20,5:9 e risoluzione di 2460x1080 pixel, mentre il secondario è G-OLED da 3,9 pollici a 1,15:1 e risoluzione di 1240x1080 pixel.

I due schermi formano infatti un form factor a T, con il principale che può ruotare orizzontalmente. LG spiega che questo aspetto lo rende praticamente perfetto per il multitasking, ma apre anche le porte agli sviluppatori che potranno fare in modo che le loro applicazioni si estendano su due pannelli. Ad esempio, YouTube potrebbe mostrare il filmato sullo schermo girevole ed i comandi su quello inferiore, e lo stesso vale anche per le app di cartografia e per lo streaming musicale.

A livello hardware, troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 765, ma sono interessanti anche le funzioni fotografiche. LG Wing 5G infatti è il primo smartphone al mondo con Gimbal Motion Camera. Durante le riprese infatti il display secondario si trasforma in un vero e proprio gimbal in grado di fornire agli utenti tutta la stabilità necessaria in fase di acquisizione video. Il produttore ha anche affermato che il dispositivo include una serie di funzioni specifiche che sono tipiche di un vero e proprio Gimbal: in questo modo è possibile controllare l'angolazione della fotocamera, ridurre le vibrazioni e la sfocatura.

Il comparto fotografico è composto da tre lenti: la principale da 64 megapixel ad alta risoluzione con stabilizzazione ottica, la secondaria da 12 megapixel ultra wide e la grandangolare da 13 megapixel. Sulla scocca anteriore invece troviamo una fotocamera da 32 megapixel per i selfie. I due comparti fotografici possono essere utilizzati in contemporanea durante la registrazioni video.

La scheda tecnica è completata da 8 gigabyte di RAM e 128 e 256GB di memoria interna, espandibili fino a 2TB. La batteria invece è da 4.000 mAh con supporto al Quick Charge 4.0+ di Qualcomm.

Secondo quanto appreso da PhoneArena, al momento LG avrebbe confermato il lancio solo in Corea del Sud, nelle colorazioni Aurora Grey ed Illusion Sky. Il prezzo dovrebbe aggirarsi sui 915 Dollari.