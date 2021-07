LG Wing, ultime occasioni: il prezzo su Amazon è quello di un medio gamma

Non ci sono solamente sconti su TV, monitor da gaming e prodotti Apple su Amazon. Infatti, il noto portale e-commerce propone anche un'offerta legata allo smartphone LG Wing.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, l'atipico modello ormai costa come un medio gamma. Infatti, il dispositivo, "brandizzato" TIM, viene venduto a 499 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Ricordiamo che si tratta di uno smartphone arrivato in Italia a fine 2020. Il prezzo di lancio era pari a 1299,90 euro, quindi il costo del prodotto è sceso di ben 800,90 euro. Tra l'altro, ora il prezzo di LG Wing, dopo diversi ribassi, ha "infranto la barriera psicologica" dei 500 euro.

D'altronde, LG ha recentemente abbandonato il mercato smartphone e dunque risulta evidente il motivo dietro al "crollo" così rapido del costo dello smartphone. In ogni caso, LG Wing è un modello che può fare gola agli appassionati, in quanto dispone di una caratteristica peculiare di non poco conto: il display rotante. Insomma, capite bene che, nonostante tutto, qualcuno potrebbe voler "mettere le mani" sul dispositivo prima che risulti difficile reperirlo.

Stanno infatti arrivando i primi "segnali" da questo punto di vista: per intenderci, MediaWorld ha inserito il prodotto nell'iniziativa "Fine Serie" (proponendolo a 823 euro) e le unità disponibili su Amazon al momento in cui scriviamo sono limitate. Inoltre, il prodotto non risulta disponibile sul portale ufficiale di Unieuro (che lo venderebbe a 799 euro con sconto extra del 5% direttamente in carrello).