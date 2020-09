LG Wing, un video mostra il display ruotante a pochi giorni dal lancio

In attesa della presentazione di LG Wing, prevista per il prossimo 14 Settembre, sul web è trapelato un video che mostra l'innovativo smartphone della società asiatica che come noto sarà il primo di una nuova categoria di dispositivi, caratterizzato da due schermi disposti a T.

Il nuovo leak, che proponiamo come sempre in apertura, è molto breve ma pone l'accento sul form factor particolare e sullo schermo secondario che, come mostrato anche in precedenza, può essere utilizzato anche per controllare la riproduzione musicale mentre il display secondario per navigare ad internet o accedere ad altre funzioni.

Il filmato a quanto pare proviene dalla Corea del Sud, e conferma che è lo schermo principale a girare orizzontalmente e non quello secondario, come ipotizzato qualche settimana fa. Nella clip in questione il pannello principale viene utilizzato come un'area notifica più ampia, in cui sono presenti tutti i controlli del telefono.

Le ottimizzazioni apportate all'interfaccia grafica permetteranno ad LG Wing di far funzionare in contemporanea due applicazioni o per mostrare informazioni aggiuntive. Alla luce del nuovo form factor, gli sviluppatori stanno lavorando alacremente per adattare nel migliore dei modi il sistema operativo agli schermi a T.

LG Wing dovrebbe essere basato su un processore della linea Snapdragon 7 ed a quanto pare avrà un prezzo superiore ai 1000 Dollari.