LG e ZTE saltano il MWC per l'allarme Coronavirus: niente G9 ThinQ

Nonostante le rassicurazioni di GSMA, che ha annunciato che il MWC si farà, due marchi di rilievo hanno annunciato che non prenderanno parte alla fiera di Barcellona a causa delle crescenti preoccupazioni sull'epidemia di Coronavirus.

Si tratta di LG e ZTE, che dopo alcuni rumor che davano per certa l'assenza dalla fiera, hanno confermato le notizie tramite una dichiarazione.

"LG Electronics sta monitorando attentamente la situazione relativa alla epidemia di coronavirus, dichiarata recentemente emergenza globale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità a seguito della sua diffusione al di fuori della Cina.



Poiché la sicurezza di dipendenti, partner e clienti è una priorità per LG, l’azienda ha deciso di ritirarsi e di non partecipare al MWC 2020 che si terrà a Barcellona, in Spagna, alla fine di questo mese.



Questa decisione azzera il rischio di esporre centinaia di dipendenti di LG a viaggi internazionali, data la situazione sempre più restrittiva dovuta alla continua diffusione del virus.



In alternativa alla partecipazione al MWC, LG organizzerà nel prossimo futuro degli eventi dedicati per annunciare i nuovi prodotti mobile 2020.



LG Electronics ringrazia i suoi sostenitori e il pubblico per la comprensione in questo momento difficile e impegnativo" si legge nella nota del produttore.

ZTE nel frattempo ha deciso di annullare anche alcuni suoi eventi stampa in programma al MWC 2020, incluso l'annuncio dell'Axion 10s Pro ed un keynote relativo al 5G programmato per il 25 Febbraio. A riguardo ancora non è arrivata l'ufficialità in merito all'assenza completa dal MWC e non è escluso che la società decida comunque di portare lo stand alla fiera catalana.

La situazione è in fase di evoluzione.